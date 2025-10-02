＜日本女子オープン初日◇2日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルフのナショナルオープンが開幕し、第1ラウンドが進行している。木村彩子が16番を終えて4つスコアを伸ばし、単独首位に立っている。【写真】純白です金澤志奈がドレスアップ米ツアーを主戦場にする古江彩佳は日本ツアーに今季初出場。初日は午後0時5分に1番からメルセデス・ランキングトップ2の佐久間朱莉、神谷そらとの注目