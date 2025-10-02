＜バンテリン東海クラシック事前情報◇1日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞2週前に北海道で開催された「ANAオープン」で金谷拓実とのプレーオフに敗れたが、今季自己ベストの2位に入った石川遼。「今年、間違いなく1番いい」と評したが、先週のオープンウィークを挟んで愛知決戦では今季初優勝がかかる。【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ北の大地での戦いを振り返ると、「自分の調子が