◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第2戦レッドソックス ― ヤンキース（2025年10月1日ニューヨーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が1日（日本時間2日）、ヤンキースとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦の7回、代打で出場。二塁への内野安打で2試合連続安打とした。ヤ軍先発が左腕ロドンだったため、吉田は前日9月30日（同10月1日）の第1戦に続きベンチスタート。3―3で迎えた7回2死一、二塁で「1番・DH