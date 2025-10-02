米株価指数先物時間外取引やや軟調も限定的格付け影響なしか 東京時間08:46現在 ダウ平均先物DEC 25月限46682.00（-43.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6756.25（-5.25-0.08%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25005.75（-11.75-0.05%） 時間外で米株はやや軟調、政府機関閉鎖が懸念されている。ただ、下値は限定的。 格付け会社フィッチは閉鎖は米経済自体への影響は限定的として、米国の格付けに