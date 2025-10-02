地盤ネットホールディングスが４日ぶりに急速な切り返しをみせている。地盤解析や地盤品質証明サービスなどを主力展開するが、多角化に意欲的で蓄電所向けサービスなど新境地も開拓している。そうしたなか、１日取引終了後にテスホールディングス子会社のテス・エンジニアリングと蓄電池事業で業務提携することを決議したと発表、これに伴う業容拡大効果に期待した買いを引き寄せている。株価が１００円