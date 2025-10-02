熱帯低気圧 a2025年10月02日07時05分発表 【写真を見る】新たな”台風のたまご”がきょうにも台風に今後の進路と勢力を詳しく最大瞬間風速50メートルまで発達予想気象庁発表データ 02日06時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯14度35分 (14.6度)東経128度50分 (128.8度)進