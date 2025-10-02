ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）の妻で元モデルのチェルシー夫人が1日（日本時間2日）、自身のインスタグラムを更新。息子3人とお揃いのTシャツでワイルドカードを観戦したことを報告した。チェルシー夫人と長男チャーリー君はフリーマンのプリントが施された黒いTシャツ、次男ブランドン君と三男マキシマス君は昨季のワールドシリーズ優勝リングがプリントされたTシャツを着用し、4人で仲良くカメラに納まった