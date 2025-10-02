9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が1日、自身のインスタグラムを更新。出産後の体重の変化について明かした。中川翔子中川は、花束を手に我が子と撮影した3ショットなどを添えて、「わあい！夫から双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました」と報告し、「双子の名前イメージにちなんだフラワーブーケ入院景色が明るくなります嬉しいなあこんなサプライズはありがたいね」と喜ん