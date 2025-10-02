レッズとのWCS第2戦米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を行う。試合前、レッズのテリー・フランコーナ監督は、好調の大谷翔平投手を敬遠するかと質問を受け、「冗談だろう？」と否定した。大谷は前日の初戦で2本塁打と大爆発。10-5の快勝に貢献していた。米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、第2戦前に会見を行ったフランコーナ監督