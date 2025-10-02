◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦カブス０―３パドレス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスがパドレスとのワイルドカード第２戦、４安打に抑えられて０―３で完敗。対戦成績は１勝１敗となった。第３戦パドレスはダルビッシュ有が先発する（カブスは未定）。パドレスは初回連打にダブルスチールでつかんだチャンスにメリルの犠飛で先制。５回には１死一塁から２番アラエスが送りバントを決めた