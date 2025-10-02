◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）レッズのＴ・フランコナ監督が１日（日本時間２日）の試合前会見に出席した。前日は大谷翔平に２被弾し初戦を落とした。「大谷が手が付けられない状態の時、歩かせるという選択肢は」という質問に同監督は「冗談だろ？Ｍ・ベッツやＦ・フリーマンを知らないのか？」と断言。「それはすごく悪い