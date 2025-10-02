千葉県流山市でアルファードを盗んだとして、男2人が神奈川県警に逮捕されていたことが分かりました。2人は、窃盗グループの一員として自動車の窃盗を繰り返していたとみられています。捜査関係者によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、無職の伊藤正之容疑者（50）と本間友希容疑者（47）の2人です。2人はことし6月、千葉県流山市の駐車場でアルファード1台を盗んだ疑いがもたれています。2人は車の制御システムに不正にアク