米大リーグは１日（日本時間２日）、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ（３回戦制）の第２戦でドジャース（西地区１位）がレッズ（中地区３位）と本拠地ロサンゼルスで対戦する。ドジャースが連勝で地区シリーズ進出を決めるのか、レッズが雪辱して第３戦に持ち込むのか。スタメンが発表され、前日の第１戦で２本塁打の大谷翔平が１番指名打者で出場する。ドジャースの先発投手は今季１２勝の山本由伸で、試合開始は日本時間午