福島県郡山市で1月、受験生が車にはねられ死亡した事故で、危険運転致死傷と酒気帯び運転の罪に問われた池田怜平被告（35）を懲役12年とした福島地裁郡山支部の判決が2日までに確定した。検察、弁護側双方が控訴しなかった。