元交際相手の女性を殺害したとして、大阪府警は２日、大阪府東大阪市の飲食店経営、永久寛史容疑者（５１）を殺人容疑で逮捕した。調べに「感情が一気に暴発してしまい、刃物で刺した」と供述しているという。発表によると、永久容疑者は１日午前１１時３０分〜午後１時３５分頃、同市箱殿町の自宅で、住所不詳、無職佐藤ありささん（３３）の腹部などを刃物で刺すなどして殺害した疑い。２人は過去に同居していたという。永