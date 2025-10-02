「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が地区シリーズ進出をかけて先発マウンドに上がる。球団は球場入りする様子を公開。ゆったり系のストリートファッションが反響を呼んだ。黒いデニムのセットアップをゆったりと着こなし、白のスニーカー、アクセントになるネックレスを装着して球場に入った山本。笑みを浮かべながらクラブハウスへと移動する表情