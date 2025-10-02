「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉中京２歳Ｓ３着のマイケルバローズ（牡、上村）は、引き続き岩田望とのコンビでデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）へ向かう。８月札幌で未勝利戦を勝ったファニーバニー（牝、杉山佳）は、もみじＳ（１９日・京都、芝１４００メートル）へ。半姉