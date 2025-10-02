なにもかもが値上がりし、海外はおろか国内旅行まで縁遠くなってしまった人も多いだろう。そんな方にオススメしたいのが、地域のおいしいものや見どころが凝縮した、コスパ最高の道の駅を訪ねる旅だ。全国に1230駅ある道の駅から、道の駅のプロが、いま行くべきおすすめの3駅を紹介する。◆1年365日、牡蠣料理が食べられるグルメ道の駅！ 「厚岸グルメパーク」（北海道）牡蠣の旬は「er」のつく月と聞いたことがないだろうか