フリーアナウンサーの皆藤愛子（41）が1日に、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。皆藤アナは「#ゴゴスマ#CBC#TBS#月曜日」とハッシュタグを用いたコメントを記し、近影を投稿した。皆藤アナは上品なリボンタイ付きのブラウスに黒のロングスカートを合わせている。この姿にフォロワーからは「清楚な感じ、似合う!」「愛ちゃんどんどん可愛くなってる」とコメントが寄せられている。