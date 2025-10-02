気象予報士の穂川果音さん（39）が1日までにインスタグラムを更新。宮古島でのショットを公開した。穂川さんは「こちらシギラビーチ潜らなくても、小さなお魚が泳いでいる様子が見られるよ!」と紹介し、海辺でのショットを投稿。大胆に背中の開いた黒いワンピースを着用し、ビーチリゾートを楽しむ姿を披露している。穂川さんは「少し先まで行くと、ウミガメに出会えることもあるんだって#シギラビーチ#宮古島」と続けた。この