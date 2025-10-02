【ナイロビ共同】エチオピア北部アムハラ州で1日、建設中の教会の足場が崩れ、少なくとも25人が死亡、多数が負傷した。AP通信が報じた。死者は増える可能性がある。教会には宗教行事に参加するため多くの人が集まっていたという。目撃者によると、足場は木製。天井壁画を見ようと一部の参加者が足場に上った際に崩れた。