ガールズグループMEOVVのメンバー、アンナが儚い美しさを披露した。【写真】アンナ、ウエストを惜しげもなく披露去る9月30日、アンナはMEOVVの公式インスタグラムを更新。キャプションには、「ありがとうございます」という文章とともにラグジュアリーブランド「Chloé（クロエ）」とクリエイティブディレクターのシェミナ・カマリのアカウントをタグ付けした。公開された写真は、「Chloé」のキャンペーン撮影の裏側を捉