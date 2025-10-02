ブレーブスは1日（日本時間2日）、今季監督を務めたブライアン・スニトカー氏（69）が退任すると発表した。今季が契約最終年だった。来季は球団のアドバイザー職に就く。来季、開幕日に試合前セレモニーが行われ、ブレーブスの球団殿堂入りを果たす。スニトカー氏は過去10年間ブレーブスの監督を務めてきたが、組織在籍歴は実に49年に及ぶ。マイナーリーグのほぼ全てのカテゴリーで監督を経験し、メジャーリーグでもブルペン