◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦カブス0―3パドレス（2025年10月1日シカゴ）カブスは1日（日本時間2日）、本拠でパドレスとワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を戦い、0―3で敗れた。対戦成績は1勝1敗となり、2日（同3日）の第3戦に勝利を収めたチームがディビジョンシリーズ（DS）へと進む。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で先発出場し、3打数1安打。また、今永昇太投手（32）は2番手として、2回から登