１日午前１０時４５分頃、青森県むつ市川内町で栗拾いをしていた８０歳代男性がクマに襲われた。男性は顔や胸などをひっかかれたが命に別条はなかった。人身被害の発生を受けて山本知也市長は、「今年は栗の木や山に極力近づかないで」と市民に呼びかけている。市によると、男性は農道から約３００メートル入った地点で栗拾いをしていたところ、子グマ２頭と遭遇し、うち１頭に襲われた。男性は自力で車を運転して約１キロ離れ