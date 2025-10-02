パールレディが10月10日(金)より「ポケピース」第2弾タピオカドリンクを発売♡ 今回はフレッシュバナナのごきげんミルクティーやベリーソースのときめきラッシーなど、人気のドリンクとフルーツを組み合わせたオリジナルメニューが登場！もちもちタピオカトッピングもおすすめです♪ 可愛いポケモンたちのBIGマルチカップやストロータグ風ステッカー付きで、癒