俳優の三浦翔平さんは10月1日、自身のInstagramを更新。ダンベル上げ「100キロまでの道のり」を公開し、反響を呼んでいます。【動画】ダンベル上げ「100キロまでの道のり」「筋肉ムキムキになっちゃう」三浦さんは、1本の動画を公開。「100キロまでの道のり」と題し、ハードなトレーニングをこなす様子を撮影しています。現在は無駄のないシャープな体付きという印象ですが、ここからどのような仕上がりになっていくのでしょうか。