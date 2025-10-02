ドジャースはシリーズ初戦を10-5で勝利した【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、ポストシーズン初となる1試合2本塁打を放って勝利に貢献した。計5本塁打が飛び交った空中戦。ドジャースタジアムには超大物セレブが駆け付けていた。トミー・エドマン内野手が豪快な一発を