2025年9月下旬頃、静岡県内などで覚せい剤を使用した疑いで、航空自衛隊浜松基地の自衛官の男が10月1日に逮捕されました。 逮捕されたのは、航空自衛隊浜松基地所属の自衛官の男（34）です。警察によりますと、男は9月下旬頃、県内またはその周辺で覚醒剤を使用した疑いが持たれています。 航空自衛隊浜松基地から「薬物を使用している隊員がいるかもしれない」と、警察に通報があり、警察が捜査していました。 警察の調べに対