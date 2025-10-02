モデルの長谷川理恵（51）が1日、自身のインスタグラムを更新。チビT着用の最新ショットをアップした。「息子が一回も着なかったプチバトーのTシャツ母さんもらいます」と記し、13歳・息子のTシャツを着用した自撮りショットをアップ。赤と白のボーダー柄のTシャツにデニムを合わせたショットで「リアルちびT」とつづった。「12year152だって小柄な女性は全然いけるね」と記した。この投稿に、ファンからは「素敵すぎ