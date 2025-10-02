アメリカ連邦最高裁は、トランプ大統領が求めていたFRB（＝連邦準備制度理事会）のクック理事の即時解任を認めないとの判断を示しました。【映像】米最高裁 FRBクック理事の解任認めずトランプ氏は8月、住宅ローン契約をめぐる不正疑惑を理由にクック氏を即時解任すると表明しましたが、クック氏側は、解任は不当だとして提訴し、1審、2審ともに解任差し止めの判断を下していました。その後、トランプ氏側が上訴しましたが、