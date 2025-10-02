ブラジルサッカー連盟（ＣＢＦ）は１日（日本時間２日）に国際親善試合の韓国代表戦（１０日）、日本代表戦（１４日）に臨むブラジル代表メンバー２６人を発表し、エースＦＷネイマール（３３＝サントス）がまたも選外となった。名将カルロ・アンチェロッティ監督は９月にエースを招集しなかった際に「彼をテストする必要はない。Ｗ杯では良いコンディションを整える必要がある」と説明していたが、ネイマールは「技術的な判断