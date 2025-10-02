東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.53高値173.92安値172.31 175.14ハイブレイク 174.53抵抗2 173.53抵抗1 172.92ピボット 171.92支持1 171.31支持2 170.31ローブレイク ポンド円 終値198.22高値199.22安値197.92 200.29ハイブレイク 199.75抵抗2 198.99抵抗1 198.45ピボット 197.69支持1 197.15支持2 196.39ローブレイク