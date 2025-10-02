東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.53高値8.58安値8.53 8.61ハイブレイク 8.60抵抗2 8.56抵抗1 8.55ピボット 8.51支持1 8.50支持2 8.46ローブレイク シンガポールドル円 終値114.18高値114.81安値113.92 115.58ハイブレイク 115.19抵抗2 114.69抵抗1 114.30ピボット 113.80支持1 113.41支持2 112.91ローブレイク 香港ドル