1日、米ホワイトハウスで記者の質問に答えるバンス副大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスの記者会見で1日、口ひげがトレードマークのバンス副大統領が米軍の「ひげ禁止令」について受け止めを問われる場面があった。ヘグセス国防長官が前日の演説で、軍幹部らにひげをそるよう求めていた。海兵隊出身のバンス氏は「今は副大統領だから好きなようにする」とはぐらかした。ヘグセス氏は9月30日、南部バージニ