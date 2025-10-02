◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦カブス0ー3パドレス（2025年10月1日シカゴ）カブスは1日（日本時間2日）、本拠のリグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に臨み、今永昇太投手（32）は2回から2番手としてポストシーズン（PS）初登板。4回を3安打2失点で降板し、試合も0―3で敗れた。奇策とも言えるオープナー採用だった。第1戦でも8回に登板した救援右腕のキトレッジが先発。