日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 今回は「豆腐の日」をテーマに、豆腐を使ったアレンジレシピを日本料理のプロ・簾達也 先生（辻調理師専門学校）に教わる。 今日のお悩みは「今日は豆腐の日！食欲がない時や、あと一品欲しい時に助かってます。ただ、レパートリーは冷奴と味噌汁の具の二択のみ…。脱マンネリ！お願いします！