・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６１．７８ドル（－０．５９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３８９７．５ドル（＋２４．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７２９．０セント（＋１０３．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５０９．２５セント（＋１．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１６．５０セン