１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４３．２１ドル高の４万６４４１．１０ドルと４日続伸し、最高値を連日で更新した。この日、米連邦政府予算が失効し、政府機関の一部が閉鎖されたが、投資家のリスク選好姿勢は続き影響は限られた。９月のＡＤＰ全米雇用リポートで、非農業部門の雇用者数が前月比から減少したことを受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内２回の利下げシナリオが改めて意識され、株式相場