「チャムス（CHUMS）」の日本総代理店を務めるランドウェルが、新ブランド「チャンバーフェローズ（Chamberfellows）」を始動した。東京・表参道エリアに旗艦店を11月7日にオープン。公式オンラインストアは2026年春夏コレクションの発売に合わせて2026年4月に開設する。 【画像をもっと見る】 ブランド名のチャンバーフェローズは、「小さな部屋に集う仲間たち」を語源とし、「人生を楽しみ尽くす大人たちが自然と惹かれ合い