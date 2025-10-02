1日、イスラエル当局に拿捕された船に乗っていたグレタ・トゥンベリさん（右）（イスラエル外務省提供・ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル外務省は1日、Xで、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんらを乗せ、支援物資を届けるためパレスチナ自治区ガザに向かっていた船団の航行を阻止したと表明した。乗船者はイスラエルの港に向かっているという。グレタさんらは無事だとしている。AP通信によると船団