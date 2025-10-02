9月29日から、NHK朝ドラ「ばけばけ」がスタートしました！今作の舞台となるのが、明治の島根県松江市です。ヒロイン・松野トキ（小泉セツがモデル）が生まれ育った街は、どのようなところだったのでしょうか。「ばけばけ」公式サイトより ©NHK本記事では、幕末から明治にかけて松江（藩）が辿った道を解説していきます。ヒロインやその家族に思いを馳せながら読んで頂けると幸いです。それでは松江の変遷と新時代の姿を見てい