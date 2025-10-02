韓国ドラマ「コンフィデンスマンKR」（Amazonプライムで配信中）に出演中のパク・ヒスンが、これまでにないビジュアルで共演者だけでなく、ネットユーザーまでもを驚かせている。 【写真】驚きの変貌！6時間かけて施された別人級メイク パク・ヒスンはこのほど、自身のSNSを通して「今日のメイクショー 老人メイク6時間」というコメントとともに、2枚の写真を投稿。パク・ヒスンは、本人の面影がないほど