朝ドラ「ばけばけ」（NHK）で〓石あかりが演じるトキは、明治維新直後の島根で“武士の娘”として育ったセツがモデル。歴史家の長谷川洋二さんは「セツは父・稲垣金十郎の事業の失敗で小学校を中退。飛び級するほど優秀だっただけに不本意で、1週間泣き続けた」という――。※本稿は、長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）の一部を再編集したものです。ドラマ「ばけばけ」（NHK）のネタバレが含まれます。■稲垣家の父