高い成果を出せるチームの秘訣は何か。元キーエンス社員でExgrowth代表取締役の岩田圭弘さんは「部下に売上を上げろと言っても、なかなか上がらないという悩みを抱える上司は、部下に『結果だけを求める』指示を出していることが多い」という――。※本稿は、岩田圭弘『ひたすらKPI』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■「結果」だけ求めても