10月4日に投開票が行われる自民党総裁選に、5人が立候補している。皇位継承という難問に取り組めるのは誰か。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「昨年の衆院選で、他の候補者が全員『女性天皇』に『反対』と回答しているのに対して、『回答しない』と答えていた人がいる」という――。自由民主党本部（写真＝Junpei Abe／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）■次期総裁が直面する「皇室の危機」自民党総裁選はどのような決着を迎え