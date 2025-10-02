自然豊かな絶景スポットが集積する淡路島や瀬戸内海沿岸は、コスモスやセルビアが咲き誇る花畑、ぶどうやみかんの果物狩りなど、秋を感じるスポットが人気を集めます。All About ニュース編集部では、2025年9月22日、全国の20〜70代の男女250人を対象に、「秋に行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、秋に行きたい「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【