昨季、J3・JFL入れ替え戦で高知ユナイテッドSCに敗れ、無念のJリーグ退会およびJFL参入を余儀なくされたY.S.C.C.横浜。長嶺寛明氏が新監督に就任し、1年でのJリーグ復帰を目指したが、選手の大幅な入れ替わりもあり調子が上がらず。中盤戦以降はむしろ下位に低迷し、7月に尾松剛氏への監督交代を決断した。その後も苦戦は続き、第18節からの5連敗でチームは最下位に。1年でのJリーグ復帰の可能性が消滅しただけでなく、逆に地域リ