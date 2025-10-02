朝ドラ「ばけばけ」（NHK）ではヒロインの父が「ウサギの繁殖は儲かる」という話に乗り、全財産をかけた。明治初期についての資料を調べた村瀬まりもさんは「ウサギは現在の価格換算で250万円以上の高値で取引されたが、あるきっかけでバブルが一気に崩壊した」という――。一交斎小芳盛画「高運不運 兎の盛衰」明治6年（1873）を一部加工、東京国立博物館蔵（出典＝ColBase）■岡部たかし演じる父がウサギブリーダーに金成という