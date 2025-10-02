歌手の小林幸子（71）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）にゲスト出演。数年前に自宅に「オレオレ詐欺」の電話がかかってきたことを振り返った。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。「最近イラッとしたこと」について聞かれた小林は「何年か前なんですけど、家の電話にかかってきた」と、自宅の電話が鳴った。電話に出ると、相手から「母さん？」と第一